Siemens Smart Infrastructure wählt AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter für SAP-Umgebungen

Amazon Web Services (AWS), ein Amazon.com-Unternehmen (NASDAQ: AMZN), gab heute bekannt, dass Siemens Smart Infrastructure, ein Geschäftsbereich der Siemens AG, der sich auf die Bereiche Energieverteilung und intelligente Gebäude konzentriert, seine SAP-Infrastruktur auf AWS umstellen wird. Das Unternehmen wird bis Ende 2021 über 20 „Enterprise Resource Planning (ERP)“- und „Supply Chain Management (SCM)“-Systeme, die auf SAP HANA basieren, auf AWS migrieren. Diese Systeme unterstützen geschäftskritische Prozesse in Bereichen wie Fertigung, Operations und Vertrieb in verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Building Products, Electrical Products, Digital Grid und Distribution Systems. Die Verlagerung dieser Workloads auf AWS wird Siemens Smart Infrastructure in die Lage versetzen, die Hardware-Aktualisierungszyklen deutlich zu verkürzen, die Agilität beim Testen und Implementieren neuer Systeme zu erhöhen und die Grundlage für die zukünftige Transformation des Unternehmens unter Einsatz der SAP S/4HANA-Technologie zu schaffen. Dies ist die erste Migration von SAP-Systemen im Produktivbetrieb in die Cloud im gesamten Konzern der Siemens AG, wobei Siemens Smart Infrastructure im Laufe der nächsten drei Jahre erhebliche Kosteneinsparungen erwartet.

Die Migration von SAP auf AWS bei Siemens Smart Infrastructure ist ein Kernbestandteil des strategischen Plans des Unternehmens, die Modernisierung seines Geschäfts zügig voranzutreiben. Durch die Zusammenarbeit mit AWS als dem bevorzugten Cloud-Anbieter für SAP wird Siemens Smart Infrastructure in der Lage sein, die SAP-Umgebungen des Unternehmens mit einer breiten Palette fortschrittlicher AWS-Technologien in Bereichen wie Analytik und Machine Learning zu integrieren, um so neue Geschäftswerte zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. All dies war für Siemens Smart Infrastructure bisher nicht möglich, da die SAP-Systeme des Unternehmens in Rechenzentren an verschiedenen Standorten vom Rest des Unternehmens abgeschottet waren. Als Grundlage ihrer neuen Cloud-basierten SAP-Umgebung wird Siemens Smart Infrastructure eine breite Palette von „Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)“-Instanzen von AWS nutzen, darunter speicheroptimierte R5-Instanzen für Echtzeit-Big-Data-Workloads sowie X1- und X1e-Instanzen für Hochleistungsdatenbanken, In-Memory-Datenbanken und andere speicherintensive Unternehmensanwendungen.