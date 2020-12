DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rolle Wirtschaftsverbände:

"Die vier großen Wirtschaftsverbände müssen sich neu aufstellen. Schon lange wird in der Politik über die Vielstimmigkeit des Industrieverbands (BDI), der Arbeitgeberorganisation (BDA), des Handwerksverbands (ZDH) und des Industrie- und Handelskammertags (DIHK) geklagt. Dabei wird es in den kommenden Jahren um den Wiederaufbau Europas, den Klimaschutz und die Verteilung der Kosten gehen. Zudem sind deutsche Schlüsselbranchen wie die Autoindustrie und der Maschinenbau in einem tiefen Strukturwandel. Der Zeitpunkt, eine große Reform anzupacken und aus den vier Verbänden zwei zu formen, wäre ideal. Drei der vier großen Organisationen bekommen neue Chefs, die mit Mut und mit dem Blick von außen anpacken könnten."/al/DP/jha