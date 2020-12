^ EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Schlagwort(e): Studie Achiko geht Partnerschaft für Covid-19-Testforschung mit der Udayana-Universität in Bali, Indonesien, ein

Achiko geht Partnerschaft für Covid-19-Testforschung mit der Udayana-Universität in Bali, Indonesien, ein

- Achiko hat ein Forschungsabkommen mit dem Forschungsinstitut der Udayana-Universität unterzeichnet, um die Umsetzbarkeit eines Massentestansatzes mit Teman Sehat und Gumnuts zu untersuchen, sobald diese verfügbar sind.



- Die Studie fokussiert sich auf einen Systemansatz für Massentests und den Konsequenzen für das Gesundheitssystem sowie das Vertrauen von Konsumenten und Unternehmen.



- Die Partner arbeiten gemeinsam darauf hin, Testinfrastruktur, Teman Sehat und weitere Systeme auf drei Inseln nahe Bali zur Verfügung zu stellen: Nusa Penida, Nusa Lembongan und Nusa Ceningan.



- Ein erfolgreicher Abschluss hätte Einfluss auf die Lancierung in weiteren Teilen von Indonesien und in anderen Ländern.



Zürich, 4. Dezember 2020 - Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468) («Achiko») und das Forschungsinstitut der Udayana-Universität («Udayana») haben am Mittwoch ein Forschungsabkommen unterzeichnet. Die Partner planen, eine Studie zum besseren Verständnis der Akzeptanz von Massentests in der breiten Bevölkerung, der Umsetzbarkeit und des Effekts auf das Gesundheitssystem sowie das Vertrauen darin von Konsumenten und Unternehmen durchzuführen. Zu diesem Zweck werden ab Ende Januar 2021 diagnostische Covid-19-Tests auf drei Inseln in der Provinz Bali, Indonesien (Nusa Penida, Nusa Lembongan und Nusa Cenigan), zur Verfügung gestellt.

Die Studie wird Teman Sehat miteinschliessen, Achikos Test-Pass und Ökosystemplattform, und Gumnuts, Achikos kostengünstige speichelbasierte Testlösung, sobald diese verfügbar ist.



Udayana ist eine führende Universität in der Provinz Bali. Ihr Forschungsinstitut wird nicht nur die Akzeptanz und Umsetzbarkeit von Massentests untersuchen, sondern auch die Implikationen für die benötigten Ressourcen für eine Adaption und Integration von Teman Sehat in bestehende Prozesse. Begleitend dazu wird eine Studie den Effekt beobachten, den die Massentests auf Inzidenzraten und die Anzahl erfolgreich identifizierter enger Kontakte, Cluster und angeordneter Isolationen haben.