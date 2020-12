Moderna und Biontech – aufgepasst…

Liebe Leser, die Volatilität bei Biontech und Moderna steigt merklich. Dies bietet antizyklisch Chancen, allerdings sehen wir dies bei Aktien immer wieder, die vorerst ihr Top gefunden haben. Dies war in den letzten 20 Jahren etliche Male in verschiedenen Hypes zu sehen. Wir agieren entsprechend und finden unsere Positionierung zu B und M. Biede Titel könnten sogar in unserem Weihnachtskalender auftauchen. Wie hier Dienstag früh angesprochen, roch es zuletzt nach Gewinnmitnahmen bei den Biotechs. Und da sind sie eben, immer wieder. Bei Nikola ist die Story eine andere – denn die Story wird nicht mehr recht geglaubt. Deshalb ist Nikola auch kein Basiswert für unseren FEINGOLD SPEKULATIUS. 24 Adventstürchen, 24 sehr spekulative, aber hoch chancenreiche WKNs und damit Tradingideen, Optionscheine und Turbos mit Gewinnchancen zwischen 100 und 800!%.

Wer bekommt sie? Ganz einfach – alle, die Abonnenten sind bei uns, ob Neu- oder Altabonnent. Dieses Spezial, das man woanders extra bezahlen darf, Stichwort 800% Prozent Depots;-) – gibt es bei uns als DANKESCHÖN dazu für ein großartiges Jahr 2020, das wir alle zusammen hatten. Unsere Depots haben prima funktioniert, wir hatten Dutzende Renditeknaller über 200 bis zu 800% Gewinn und das feiern wir. Wer mitmachen will - hier ist unser Börsendienst, Ihr könnt auch erst einmal für einen Monat reinschnuppern. Schönen Advent Euch allen Euer TEAM Feingold Research