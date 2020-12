Daimler, Biontech, Nel Asa, Zalando, Palantir – die 800%-Adventstrades

Liebe Leser, Investieren, geschickt anlegen, traden von Nel über Biontech bis Beyond Meat – das alles ist etwas ganz anderes als “zocken”. Als pures – hopp oder top. Unser Team hat 150 Jahre Börsenerfahrung zusammen, wir haben direkten Kontakt zu Händlern, mit Benjamin jemand, der selbst früher aktiv am Parkett war, in Investmentbanken arbeitete, gleichzeitig haben wir Journalisten mit Kontakt zu allen großen Research-Abteilungen, kennen die Vola-Händler und bekommen Informationen direkt von den großen Fondsmanagern.

Deshalb setzen wir unsere Strategien so erfolgreich mit unseren Abonnenten um, wie man das erwarten darf. (Schaut gerne mal unter www.feingold-academy.com/boersendienst rein - bei Buchung des “großen” Börsendienstes an Nikolaus erhalten Sie automatisch das seit September NEUE Markenwertportfolio für 3 Monate gratis dazu bis zum 01.03.21 und Ihr könnt bei unseren 24 Weihnachtstürchen dabei sein mit spekulativen Renditeknallern bis 800% Gewinnchance. (Und falls Ihr einen Tag früher oder später dran seid – schickt uns eine mail an info@feingold-research.com – wir sind nicht kleinlich und finden immer eine Lösung;-)…

Selbstverständlich gibt es für alle den gesamten Kalender, ganz egal, wann Ihr im Dezember einsteigt. Aber – wir sind nicht umsonst. Denn – was nichts ist, das kostet auch nichts. Dazu gilt auch – wir versprechen keine 1000% in xx Monaten. Wir zeigen jeden Tag, wie man strukturiert und intelligent sein Vermögen aufbaut. Wer “den sicheren Weg zur Million” sucht, ist bei uns falsch. Hilfreich ist jedoch die Behavioral Finance-Vorgehensweise. Stimmungen intelligent nutzen, analysieren und der Herde vorweg laufen und nicht hinterher.

Und da sind wir bei Biontech, Tesla, Daimler oder Gold, bei Bitcoin, Silber oder dem Euro, bei Nel Asa, Infineon oder Va-Q-Tec. Allesamt Aktien, die hoch interessant sind – aber nicht jeden zu jedem Zeitpunkt. Dafür braucht man oben angesprochene Erfahrung.

Euer TEAM Feingold Research wünscht eine gute Weihnachtszeit in diesem besonderen Jahr und weiter viele erfolgreiche Trades und gutes Investieren