Aktien & Co. Corona-Impfstoffe noch in diesem Jahr?

Die Coronavirus-Pandemie dauert an, die Fallzahlen in Europa und den USA bleiben hoch oder steigen sogar. Doch es deutet sich an, dass noch in diesem Jahr mit Impfungen gegen Sars-Cov-2 begonnen werden kann.

Die Coronavirus-Pandemie dauert an, die Fallzahlen in Europa und den USA bleiben hoch oder steigen sogar. Doch es deutet sich an, dass noch in diesem Jahr mit Impfungen gegen Sars-Cov-2 begonnen werden kann. Im Rennen um einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus liegen aktuell das US-Biotechnologieunternehmen Moderna sowie die beiden zusammen arbeitenden Partner Biontech aus Deutschland und der US-Pharmakonzern Pfizer vorn. Biontech und Moderna haben bei der EU eine sogenannte bedingte Zulassung ihrer Impfstoffe bereits beantragt, erlitten aber gestern einen Rückschlag, weil die Lieferkette nicht fehlerfrei aufrecht erhalten werden kann. Moderna hat einen Antrag auf Notfall-Zulassung in den USA gestellt. Das Unternehmen peilt im ersten Quartal an, 125 Millionen Coronavirus-Impfdosen auszuliefern. Damit hätte das US-Unternehmen die Nase vorn. Die US-Behörde FDA und die europäische Agentur Ema bestätigten den Angaben zufolge die Eingänge der Anträge. Die FDA setzte daraufhin für den 17. Dezember ein Treffen eines Beratungskomitees an, bei dem der Antrag Modernas diskutiert werden solle. In Deutschland laufen indes die Vorbereitungen für einen Impfstart auf Hochtouren. Über das ganze Land verteilt, werden sogenannte Impfzentren errichtet, in denen dann die Bürger gegen das Coronavirus geimpft werden können. In Düsseldorf soll das etwa auch in der Arena des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf geschehen. Die Impfung hierzulande ist freiwillig. Moderna-Aktie legt eine Pause ein Die Aktie von Moderna kannte nach dem Ausbruch über den Widerstand bei knapp 95 Dollar nur einen Weg: nach oben. Der Titel kletterte in der Spitze auf knapp 180 Dollar, konsolidiert nun aber um 150 Dollar herum. Auf das Rekordhoch könnte aber bald ein Angriff erfolgen, der MACD (Momentum) zeigt deutlich nach oben, auch wenn der Indikator leicht überkauft ist.





