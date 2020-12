04.12.2020 / 07:30

Kapitalerhöhung der Xlife Sciences AG



Erfolgreiche Kapitalaufnahme von sechs Millionen Schweizer Franken

Die Xlife Sciences AG hat die jüngst durchgeführte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und per 3. Dezember 2020 insgesamt 6.02 Millionen Schweizer Franken an neuem Kapital aufgenommen. Die Platzierung war am Ende der Bezugsfrist überzeichnet. Das Management des Unternehmens sieht die grosse Nachfrage als Bestätigung des Geschäftsmodells. Das frische Kapital wird fast ausschliesslich für bestehende und neue Projekte verwendet.

In der am 3. Dezember abgeschlossenen Kapitalrunde zeichneten bestehende und neue Investoren Aktien im Gesamtwert von 6.02 Millionen Schweizer Franken. Für Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, ist die hohe Nachfrage der Anlegerschaft eine Bestätigung der Attraktivität des Geschäftsmodells. "Das grosse Interesse der Anleger zeigt, dass unsere Firma mit ihrer Strategie, ein breites Portfolio an Frühphasen-Life Science-Projekten zu halten und weiterzuentwickeln, auch in schwierigen Zeiten wie der Corona-Krise als attraktives Investment betrachtet wird." So werde gerade auch von Investoren, welche bereits im Life Science-Bereich investiert sind, das Geschäftsmodell von Xlife als sehr gute Phasendiversifikation gesehen, sagt Baumann weiter.

Schub für das Projektportfolio

Das frische Kapital wird gemäss dem Management der Xlife Sciences AG praktisch ausschliesslich für die Weiterentwicklung des Projektportfolios verwendet. Die Fixkosten der Firma als Management-Gesellschaft sollen weiterhin möglichst tief gehalten werden. Bereits gestern wurde bekannt, dass sich das Portfolio von Xlife mit den in Mainz ansässigen Unternehmen Panmabs GmbH und Xarma Life Science GmbH um zwei Projekte erweitert.

Über die Xlife Sciences AG

Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept-Phase. Die Xlife Sciences AG ermöglicht damit ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch



Auskünfte an Medienschaffende

Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences AG, Tel. 044 385 84 60, oliver.baumann@xlifesciences.com



