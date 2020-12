Seit Ende 2016 und einem vorherigen Rückfall unter 1.030 US-Dollar tendierte Platin über die nächsten Jahre hinweg sukzessive abwärts und erreichte seinen Tiefpunkt zum Corona-Crash bei 576,87 US-Dollar. Von dort aus erfolgte zwar wieder eine dynamische Erholungsbewegung zurück in die vorherige Handelsspanne zwischen 778.56 und 1.029 US-Dollar, größere Signale blieben bislang allerdings aus. Erst als Platin Mitte November über den 200-Wochen-Durchschnitt zugelegt hatte, kristallisiert sich immer mehr eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie am Widerstand der letzten Jahre um 1.030 US-Dollar heraus. Genau dort notiert das Metall aktuell und könnte bei einer positiven Auflösung die Schiebephase bestehend seit Ende 2016 endlich einen signifikanten Impuls setzen. Darüber hinaus könnte ein längerer Abwärtstrend ein jähes Ende finden.

Mittelfristiger Entscheidungsbereich

Sollte sich der Bulle weiter austoben und den Platinpreis noch in dieser Woche über 1.040 US-Dollar aufwärts drücken, käme dies einem starken Impuls gleich und könnte Aufwärtspotenzial in den Bereich von zunächst 1.194 US-Dollar freisetzen. Entsprechend würde sich die Gemengelage für ein längerfristiges Long-Investment mit übergeordneten Zielen um 1.313 US-Dollar zusammenfügen und mit einer positiven Auflösung der inversen SKS-Formation einhergehen. Langfristig orientierte Anleger können hiervon bestens profitieren, wenn beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA32FW gesetzt wird. Allerdings muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass derartig wichtige Bereiche nicht ohne Weiteres überwunden werden, volatile Ausschläge auf der Ober- sowie Unterseite sind stark anzunehmen. Daher sollte vorzugsweise ein reguläres Kaufsignal mindestens mit einem klaren Wochenschlusskurs einhergehen.