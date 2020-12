Euler Hermes: Erfolgreiche Verlängerung des Schutzschirms für Lieferketten

Hamburg (ots) -



- Bund und deutsche Kreditversicherer verlängern ihren gemeinsamen Schutzschirm zur Absicherung von Lieferketten um sechs Monate bis Ende Juni 2021 - Verlängerung leistet wichtigen Beitrag zur Erholung der Wirtschaft im volatilen Umfeld und schafft Planbarkeit für die Unternehmen - Bund übernimmt eine Rückgarantie für etwaige Entschädigungszahlungen an warenkreditversicherte Unternehmen in Höhe von insgesamt bis zu 30 Mrd. EUR - Kreditversicherer leisten erneut einen substanziellen Eigenbeitrag für die weitere Stabilisierung der deutschen Wirtschaft: Sie geben knapp 60% ihrer Prämieneinnahmen an den Bund ab und tragen anteilig Verluste in Höhe von 10% sowie die Ausfallrisiken, die über die Garantie des Bundes hinausgehen - Deutsche Kreditversicherer geben in Deutschland Deckungszusagen in Höhe von mehr als 400 Mrd. EUR, Euler Hermes als Marktführer knapp die Hälfte davon

Der Bund, Euler Hermes und weitere deutsche Kreditversicherer haben gemeinsam entschieden, ihren Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft um sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern. Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die EU-Kommission.