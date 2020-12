JEFFERIES belässt MUNICH RE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 250 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Belastungen durch die Corona-Krise sei die Schaden-Kostenquote des Rückversicherers erheblich besser als nach dem Hurrikanjahr 2017, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Blick sei nun auf den Investorentag in der kommenden Woche und auf den mittelfristigen Ausblick gerichtet./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 15:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 15:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.