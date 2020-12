Während und nach der gestrigen Illner-Sendung entlädt sich ein Shtistorm in den sozialen Netzwerken. Und zwar gegen Illner, und zwar von links. Nach deren Meinung dort fand gestern einerseits ein Schulterschluss zwischen Sarah Wagenknecht und der AfD statt, andererseits sei es sowieso ein Skandal, dass man einen AfD-Mann eingeladen und noch dazu so wenig in

Der Beitrag Bei Illner: Ein magischer Hauch von zivilisierter Debatte erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Elisa David.