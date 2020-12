EQS Group AG beschließt 5%-Kapitalerhöhung

München - 04.12.2020

Der Vorstand der EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat heute unter Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beschlossen. Die zufließenden Mittel sollen der Wachstumsfinanzierung im Bereich Corporate Compliance dienen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu rund 350.000 neue Aktien auszugeben und so ihr Grundkapital auf bis zu EUR 7.524.890 zu erhöhen, was einer Erhöhung um rund 5% entspräche. Die neuen Aktien sollen ab dem 01. Januar 2020 gewinnberechtigt sein und sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen über ein Platzierungsverfahren angeboten werden. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Verfahrens festgelegt und wird den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten.

Der erwartete Nettoerlös soll vorrangig zur Wachstumsfinanzierung im Bereich Corporate Compliance eingesetzt werden. Mit dem näher rückenden Termin für die verpflichtende Einführung eines Hinweisgebersystems für Unternehmen in der Europäischen Union bis Ende 2021 ist geplant, die Ausgaben für Marketing und Sales in den nächsten Quartalen sukzessive zu steigern, um eine optimale Ausgangsposition für die Kundenakquise zu schaffen. Hierzu hat die EQS Group AG einen vorläufigen Investitionsplan erstellt. Zudem befindet sich die EQS Group AG in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem SaaS-Anbieter zur Stärkung des Bereichs Corporate Compliance.