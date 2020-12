Die Ölpreise haben in der hinter uns liegenden Handelswoche ihre Gewinne weiter ausgebaut, den höchsten Stand seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr erreicht.

Die Preise laufen hierbei das erste Zwischenziel in der übergeordneten Aufwärtsbewegung an. Für Auftrieb sorgt am Ölmarkt die Aussicht auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe. Die Hoffnung lautet, dass dann Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie wegfallen könnten, was der Konjunktur zugutekäme und den Ölverbrauch steigen ließe.

In dieser Gemengelage müssen die großen Ölförderländer diese Woche über ihre Förderpolitik entscheiden. Es wird damit gerechnet, dass der Ölverbund OPEC+ seine Produktion entgegen der bisherigen Planung Anfang 2021 nicht anhebt, sondern bestehende Fördergrenzen weiterführt.

Brent Öl

Für den Moment bleibt Brent seit seinem Zwischenhoch in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Wir gehen hier jedoch weiterhin von einem letzten Abverkauf in Welle 4 in Grün aus, in deren Anschluss der Markt wieder in Richtung Norden abdreht und deutlich höhere Notierungen im Bereich von $55 anläuft. Des Weiteren baut der Rohstoff bisher keinen Impuls auf der Unterseite aus, was unterstreicht, dass es sich hierbei lediglich um eine Gegenbewegung in der übergeordneten Aufwärtsbewegung handelt.

Chart Brent

Solange die Bären sich jedoch nicht unter $46.70 durchsetzen, bleibt das hinterlegte Alternativszenario für den Moment noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% bestehen. Über $49.06 bestätigt sich dieses Szenario, was gleichzeitig den Weg in Richtung $50.79 freischalten würde, bevor der Markt auch in diesem Szenario ein Zwischenhoch abarbeitet.

Anschließend werden wir dann auch einen Zielbereich hinterlegen, der genutzt werden kann, um noch einmal Longpositionierunen zu hinterlegen.

Zusammengefasst befindet sich Brent für den Moment noch zwischen zwei Szenarien. Unter $49.06 bleibt die Primärerwartung eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung $45.34 - $44.19, von wo aus wir anschließend wieder von deutlich höheren Notierungen ausgehen.

West Texas Intermediate (WTI)

In WTI bleibt der Markt auf tiefere Notierungen ausgerichtet und nähert sich bereits wieder der Unterstützung bei $44.42 verlaufend. Unter $46.26 bleibt die Primärerwartung eine letzte Abwärtsbewegung in Richtung $42.75 - $41.66, bevor der Markt sich wieder stabilisiert und in Richtung Norden durchstartet. Übergeordnet sehen wir den Rohstoff nach der laufenden Gegenbewegung deutlich höhere Notierungen im Bereich von $52 und höher anlaufen.

Chart WTI

Zusammengefasst befindet sich WTI seit dem Zwischenhoch in der hinterlegten Gegenbewegung in Welle 4 in Grün in Richtung $42.75 - $41.66.

Auf Sicht des nächsten Jahres bleiben wir in WTI bullisch und sehen das nächste Zwischenziel auf der Oberseite im Bereich von $52, nachdem die laufende Gegenbewegung abgearbeitet wurde. Wir werden bald den nächsten Tradingbereich setzen.

