NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Moderna auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 US-Dollar belassen. Der Impfstoffentwickler habe die Produktionskapazität für den Covid-19-Impfstoff bestätigt, schrieb Analystin Salveen Richter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre Umsatzschätzungen passte die Expertin an den jüngsten Impfstoff-Liefervertrag mit Großbritannien an./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 22:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben