Professioneller Austausch über Generationen hinweg: Novartis veranstaltet zum zweiten Mal das Netzwerk-Event "Lead and Inspire" für aufstrebende Wissenschaftlerinnen



* "Lead & Inspire - Across Generations" bringt sowohl erfahrene Wissenschaftlerinnen als auch eine neue Generation wissenschaftlicher Meinungsbildnerinnen zum virtuellen Austausch zusammen.

* Dr. Ute Simon (PhD), Global Head of Medical Affairs bei der Novartis Tochtergesellschaft Advanced Accelerator Applications (AAA), diskutiert mit Teilnehmerinnen aus Akademie, Industrie und Medien über persönliche Lebenswege, berufliche Herausforderungen, Erfolgsstrategien und Meilensteine.



* Mit der Initiative "Lead and Inspire" will Novartis Frauen für eine Karriere in den Naturwissenschaften und der Medizin motivieren und eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung schaffen. Novartis ist überzeugt vom Erfolg heterogener Teams und will bis zum Jahr 2023 unternehmensweit Geschlechterparität bei den Management-Positionen erreichen.



Nürnberg, 04. Dezember 2020 - In diesem Jahr ging der Nobelpreis für Chemie an zwei Wissenschaftlerinnen. Dennoch sind Frauen in Naturwissenschaften und Medizin noch immer unterrepräsentiert - bei Preisvergaben ebenso wie in Führungspositionen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wird deutlich, dass Frauen vermehrt in alte Rollenklischees zurückgedrängt werden und ihre Karrierewünsche hintanstellen. Und es zeigt sich ganz klar: Frauen, die auf ein starkes Netzwerk zurückgreifen können, um Unterstützung und Motivation einzuholen, lassen sich nicht so leicht von ihrem Weg abbringen. Novartis Onkologie in Deutschland möchte diesem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken!