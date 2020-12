„Börsenhandel in der zweiten Welle & der Trend zu Low-Cost-Angeboten“ – Kolumne von Marcel Ludwig

Eigentlich sollte es niemanden überraschen, da es seit Monaten entsprechende Warnungen gegeben hat, aber dennoch schwappt nun die zweite Virus-Welle über ein ziemlich unvorbereitetes Europa. In der Rückbetrachtung kann nun festgehalten werden, dass Europa und allen voran Deutschland zu Beginn der Pandemie mit Einheit, Zusammenhalt und einem guten und strukturierten Aktionismus die Lage sehr konsequent und erfolgreich in den Griff bekommen haben. Dieser Eindruck wurde auch durch die Börsenkurse bestätigt, denn an den Börsen wird üblicherweise immer die Zukunft gehandelt und hier wurde der Politik anscheinend großes Vertrauen für Maßnahmen zur schnellen Erholung der Wirtschaft geschenkt.

Nun allerdings ist ein anderes Bild entstanden. Speziell in Deutschland zeichnet sich zunehmend eine gesellschaftliche Zerrissenheit ab. Die Politik ist parteiübergreifend gespalten wie selten. Auf der Suche nach einer einheitlichen Vorgehensweise geraten Verfechter von strikten Maßnahmen und Unterstützer von einer Corona-Politik mit mehr Augenmaß aneinander und die geschlossenen Kompromisse erweisen sich oftmals als nicht haltbarer Murks. Nächtelang wird debattiert und am Ende kippen Gerichte die Entscheidungen. Das alles führt zu zunehmendem Misstrauen, was der aktuellen Bedrohungslage nicht gerecht wird. Folgerichtig sind mit Beginn der zweiten Welle die Börsenkurse zunächst wieder nach unten gerauscht. Das nun verabschiedete, aber bislang höchst umstrittene neue Infektionsschutzgesetz soll für mehr rechtliche Sicherheit sorgen. Erst die Meldungen über Testerfolge möglicher Impfstoffkandidaten sorgen derzeit für Entspannung. Inzwischen hat sich sogar eine gewisse Euphorie breit gemacht. Der November 2020 wird daher sogar als Börsenmonat der Rekorde in die Geschichtsbücher eingehen. Der Dow Jones hat sein Allzeithoch erreicht und ist sogar über die 30.000 Punkte-Marke geklettert. Der deutsche Leitindex DAX kann in der kalten Jahreszeit sagenhafte 15% zulegen und begibt sich aktuell auch auf Kurs Richtung Jahresendrally. Aktuell steht der DAX bei etwa 13.400 Punkten und nicht wenige Analysten rechnen sogar noch mit einem Allzeithoch im Dezember 2020.