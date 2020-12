Ökonomen-Stimmen zum sechsten Anstieg der deutschen Industrieaufträge in Folge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der deutschen Industrie von dem schweren Corona-Einbruch geht voran. Im Oktober überschritt der Auftragseingang erstmals das Vorkrisenniveau, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Monatsvergleich seien 2,9 Prozent mehr Bestellungen eingegangen. Analysten hatten einen etwa halb so starken Anstieg von im Schnitt 1,5 Prozent erwartet. Es war bereits der sechste Zuwachs der Industrieaufträge in Folge.

Ökonomen zur Entwicklung der Auftragseingänge: