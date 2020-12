(Korrigiert wird der erste Satz im zweiten Absatz: Es gibt sieben rpt. sieben Wechsel im SDax. Zudem wird im ersten Absatz ergänzt, dass für den Wechsel von Grenke in den SDax die Aktie von Tele Columbus herausfällt)

ZUG (dpa-AFX) - Die Ende September vom Industriekonzern Siemens abgespaltene Siemens Energy wird - wie von Experten erwartet - in Kürze in den MDax aufgenommen. Im Dax bleibt hingegen alles beim Alten, wie aus einer am späten Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung des Indexanbieters Stoxx hervorgeht. Weichen muss dafür, wie ebenfalls von vielen erwartet, der Leasinganbieter Grenke . Er steigt in den SDax ab, wodurch Tele Columbus ausscheiden muss. Die Aareal Bank konnte sich retten und bleibt im MDax. Die Umsetzung der Änderungen erfolgt zum 21. Dezember.