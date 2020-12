Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Dänemark plant Ausstieg aus der Ölförderung in der Nordsee Eine Mehrheit im dänischen Parlament hat am Donnerstagabend beschlossen, dass in der dänischen Nordsee keine neuen Ölfelder erschlossen werden sollen und die Ölförderung bis 2050 eingestellt wird. "Das steht im Einklang mit unserer Entscheidung, …