Prozess gegen türkischen Journalisten Dündar - Verhandlung vertagt

ISTANBUL (dpa-AFX) - Im Fall des wegen Terrorunterstützung und Spionage angeklagten Journalisten Can Dündar in der Türkei hat das Gericht die Verhandlung vertagt. Grund sei ein Antrag auf Auswechselung der Richter von Seiten der Verteidigung, sagte der Anwalt Dündars, Abbas Yalcin, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Richter seien nicht unabhängig, alle Anträge der Verteidiger seien bisher abgelehnt worden, so Yalcin. Der nächste Prozesstag sei für den 23. Dezember angesetzt.

Yalcin hatte für den Verhandlungstag ursprünglich ein Urteil erwartet. Dündar schrieb auf Twitter, man habe den Richter abgelehnt, den die Oppositionspartei CHP "Erdogans Guillotine" genannt habe. Das Gericht wiederum habe den Antrag auf Ablehnung zurückgewiesen. Nun werde ein anderes Gericht über den Einspruch entscheiden.