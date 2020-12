Atradius engagiert sich auch 2021 im 30-Milliarden-Euro-Schutzschirm für deutsche Lieferanten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Der internationale Kreditversicherer Atradius verlängert seinEngagement im Schutzschirm der Bundesregierung für die Lieferketten derdeutschen Wirtschaft. Als Mitglied im GDV (Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft e.V.) hat sich Atradius zusammen mit anderen deutschenWarenkreditversicherern und der Bundesregierung, vorbehaltlich der Zustimmungder EU-Kommission, auf eine Fortsetzung der Maßnahme bis zum 30. Juni 2021geeinigt. Mit der Verlängerung des Rettungspaketes der Regierung wollen dieKreditversicherer und der Bund in der sich zuspitzenden Corona-Krise gemeinsamwichtige Warenströme weiter aufrechterhalten und die Gefahr vonZahlungsausfällen für deutsche Lieferanten eindämmen. Das gilt insbesondere fürGeschäfte mit Abnehmern, die vor Corona wirtschaftlich gesund waren, aber durchdie Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Die Kreditversicherer und der Bundhatten die Vereinbarung erstmals im April dieses Jahres getroffen. Sie galtzunächst nur bis zum 31. Dezember 2020."Das Abkommen zwischen dem Bund und den Kreditversicherern hat in denvergangenen Monaten ganz erheblich bei der Stabilisierung der deutschenUnternehmerschaft geholfen. Mit dem zweiten Lockdown hat sich die Situation fürviele Firmen aber weiter verschärft. In dieser sehr schwierigen Situation kommenwir unserer Verantwortung für die deutsche Wirtschaft weiterhin nach undunterstützen gemeinsam mit dem Bund deutsche Firmen dabei, sichere Geschäfte zutätigen", sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel-und Osteuropa von Atradius und gleichzeitig Sprecher der KommissionKreditversicherung des GDV.Forderungsausfallrisiken werden erheblich steigenVor allem die Lockerung der Insolvenzantragspflicht sowie eine Vielzahl weitererstaatlicher Unterstützungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass es im Laufe desJahres 2020 bislang nicht zu einem Anstieg der Firmeninsolvenzen im befürchtetenAusmaß gekommen ist. Dennoch ist das Forderungsausfallrisiko für deutscheUnternehmen seit dem Ausbruch der Pandemie erheblich gestiegen. So zeigt dieaktuelle Zahlungsmoralbarometer-Studie des Kreditversicherers, dass bei denbefragten deutschen Firmen nach März dieses Jahres durchschnittlich 7 % desGesamtwerts der Umsätze uneinbringlich waren und abgeschrieben werden mussten.Das entspricht mehr als einer Verdreifachung gegenüber der Vorjahresstudie, alsdieser Wert noch bei 2 % lag.Atradius geht davon aus, dass die Forderungsausfälle infolge vonUnternehmensinsolvenzen in den kommenden Monaten stark ansteigen, unter anderem,weil Firmen, die zahlungsunfähig sind, seit Oktober wieder den Gang zum