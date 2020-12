Netfonds AG: Zwischenmitteilung für Q1 - Q3/2020: Trotz Pandemie weiter im Wachstumsmodus

- Brutto-Konzernumsatz nach 9 Monaten steigt um 34,2 Prozent auf 105 Mio. EUR

- Netto-Konzernumsatz nach 9 Monaten steigt um 18,9 Prozent auf 20,7 Mio. EUR

- EBITDA steigt trotz weiterer Investitionen in finfire um 66,6 Prozent auf 1,50 Mio. EUR

- Assets under Administration liegen mit 15,9 Mrd. EUR ca. 14,4 Prozent über Vorjahr

Hamburg, 04. Dezember 2020 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat heute ihren Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung des Konzerns für Q1-Q3 2020 veröffentlicht.



Der Brutto-Konzernumsatz stieg um 34,2 Prozent auf 105 Mio. EUR (78,2 Mio. EUR), während sich der Netto-Konzernumsatz um 18,9 Prozent auf 20,7 Mio. EUR erhöhte (17,4 Mio. EUR). Die Rohertragsmarge, also der Netto-Konzernumsatz im Verhältnis zum Brutto-Konzernumsatz, lag bei ca. 20,0 Prozent. Das EBITDA war trotz fortgesetzt hoher Investitionen in den weiteren Aufbau der Digitalplattform finfire und der Vorlaufkosten des zum Jahreswechsel startenden Belegschaftsgeschäftes mit 1,50 Mio. EUR (0,9 Mio. EUR) 66 % über dem Vorjahreswert. Die Assets under Administration inklusive Fonds Advisory entwickelten sich weiter positiv. Sie stiegen um ca.14,4 Prozent auf rund 15,9 Mrd. EUR.

Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich in den ersten 9 Monaten 2020 wie folgt

dar: