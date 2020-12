BRÜSSEL (dpa-AFX) - Selbst bei einem Durchbruch bei den Verhandlungen mit Großbritannien könnten die 27 EU-Staaten einen Handelspakt noch mit einem Veto stoppen. Darauf hat EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag hingewiesen. "Die Mitgliedstaaten werden entscheiden müssen, ebenso wie die britische Seite", sagte Michel in Brüssel. "Die Mitgliedstaaten müssen ja oder nein sagen, und wenn eine Seite des Tischs nein sagt, dann haben wir einen No Deal."

Zuletzt hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, er werde einem Vertrag nur zustimmen, wenn die langfristigen Interessen seines Landes gewahrt blieben. Das war als Veto-Drohung gewertet worden.