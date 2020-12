Rand Technology ernennt Führungskräfte für globale Regionen

Kim Fix, Global Vice President, QA & Operations, wurde zum COO für die Regionen Amerika und Europa ernannt. Kim wird den Vertrieb und die Beschaffung in Amerika und Europa leiten und die Bereiche globale Compliance, Qualitätssicherung und Betrieb überwachen. Kim hat maßgeblich zu Rands bevorzugtem Status bei Geschäftspartnern sowie zu den Zertifikationen für Multi-Site-ISO, OHSAS, ANSI ESD und R2 beigetragen.

Frederick Fu ist Rand als President und Managing Director für die Asien-Pazifik-Region (APAC) beigetreten. Zuvor war er als President für die APAC-Region bei Avnet tätig. Er war für die Wirkungskraft, das Wachstum, die Strategie und den Erfolg von Rand in der APAC-Region maßgebend.

Nami Mokri wurde zum Vice President für das Ressort Vertrieb und Beschaffung in der APAC-Region ernannt. Nami war zuvor als SVP bei Advanced MP Technology in Hongkong tätig und untersteht direkt Frederick Fu, dem APAC President.

Kevin Sheehan, Leiter IT, wurde zum CIO ernannt. In dieser Position wird er die Informationstechnologiegruppe von Rand, einschließlich dem Datenanalyseteam, und sämtliche Aspekte im Zusammenhang mit IT-Projekten und -Betrieb in neun Ländern weltweit leiten.

Jennifer Strawn tritt Rand als Leiterin des Bereichs Einkauf und Beschaffung für die Regionen Amerika und Europa bei. Ihre Erfahrung in leitenden Positionen bei Unternehmen auf dem globalen Elektronikmarkt umfasst Invotek, Converge, Velocity und Advanced MP Technology. Jennifer untersteht COO Kim Fix.

Über Rand Technology

Rand Technology („Rand“) ist ein global führender Beschaffungs- und Lieferkettenanbieter in der Elektronikindustrie, der Fortune-500-Kunden umfassende Lebenszyklusdienste anbietet, darunter Vertrieb, After-Market-Services und Wiedergewinnung von Vermögenswerten. Mit nahezu 30 Jahren Betriebserfahrung nutzt Rand datengesteuerte Marktinformationen, um Kunden bei Inventarengpässen oder -überschüssen, Beschaffungsangelegenheiten und anderen wichtigen Lieferkettenmanagement-Bedürfnissen zu unterstützen.

Der bevorzugte Status von Rand bei führenden OEMs, Elektronikherstellern und Zulieferern ermöglicht es dem Unternehmen, das Angebot von und die Nachfrage nach Komponenten auf globaler Ebene auf einzigartige Weise aufeinander abzustimmen. Weitere Informationen über Rand finden Sie unter www.randtech.com oder auf LinkedIn.

