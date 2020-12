ERWE Immobilien: Beeindruckender Track Record

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die ERWE Immobilien AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) von der Konzentration auf Mischnutzungskonzepte profitiert und das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung um mehr als das Zweieinhalbfache gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel, senkt aber das Rating.

Nach Analystenaussage seien per 30. September lediglich 34 Prozent der vermietbaren Flächen auf Retail-Nutzungen entfallen. Mit dem weiteren Mix aus 25 Prozent Parkplatz-, 13 Prozent Büro-, 8 Prozent Hotel-, 7 Prozent Dienstleistungs-, 5 Prozent sonstigen sowie jeweils 4 Prozent Gastronomie- und Wohnflächen weise das ERWE-Portfolio laut GSC insgesamt eine gut gestreute Risikostruktur auf. Durch Akquisition weiterer attraktiver Immobilien in guten Innenstadtlagen und Hebung der dort vorhandenen Wertsteigerungspotenziale durch Realisierung neuer Nutzungskonzepte wolle die Gesellschaft auch zukünftig von den sich im Rahmen des Strukturwandels ergebenden Chancen profitieren.