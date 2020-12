Impfstoff-Rallye / Warum Corona für gute Börsenaussichten sorgt Itzehoe (ots) - Überall Corona-Blues. Die Politik schwört die Bürger auf einen langen, harten Winter ein - doch an der Börse gibt es Freudentänze. Der deutsche Aktienindex DAX hat den Stand vor dem Ausbruch der Pandemie erreicht, der amerikanische Dow Jones gar erstmals die Marke von 30.000 Punkten geknackt. Der Optimismus ist gerechtfertigt, findet Jörg Wiechmann: "Die Börse handelt die Zukunft", sagt der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC).

Da ist zunächst der Impfstoff. Drei verschiedene Pharma-Konzerne hätten den Durchbruch verkündet, also sei das Risiko gering, sich zu früh zu freuen. Das verspreche eine Entspannung nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für weite Teile der Wirtschaft vom Einzelhandel bis zur Reisebranche. Diese Aussicht spürte der IAC im November mit seiner breiten Streuung an Qualitätsaktien deutlich: "Das Plus von rund elf Prozent war das beste Monatsergebnis seit unserer Gründung im Jahr 1998", sagt Wiechmann.