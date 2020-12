Einen Blitzstart zaubert heute Dialog Semiconductor Plc auf’s Parkett. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund acht Prozent für neue Monatshochs. Bis heute markieren 46,75 EUR dieses Hoch. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Wenn es danach geht, verläuft Dialog Semiconductor Plc nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 38,06 EUR befindet. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

