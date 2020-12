Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz im Rahmen von MiFID II: FNG & DNWE veröffentlichen Leitfaden

Die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen wird verpflichtendIn der Anlageberatung und im Portfoliomanagement tätige Firmen werden ihre KundInnen ab 2022 zusätzlich nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Geldanlage befragen müssen. So sieht es der delegierte Verordnungsentwurf zur Änderung der MiFID-II Richtlinie vor. Aller Voraussicht nach wird dies zu einer steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten führen, denn Studien belegen ein großes Interesse seitens der PrivatanlegerInnen an nachhaltigen Geldanlagen.

Der neue Leitfaden als Orientierungshilfe„Angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten seitens der PrivatkundInnen soll der Leitfaden FinanzberaterInnen als Orientierungshilfe dienen und sie dabei unterstützen, die Nachhaltigkeitsziele der KundInnen herauszufinden und einzuordnen“, so Angela McClellan, FNG-Geschäftsführerin. „Wir wollen Nachhaltigkeit und ökonomische Faktoren auf eine gleichwertige Ebene bringen. Das ist heute nicht mehr gegenläufig zu sehen, sondern Zukunftsdenken. Der Leitfaden kann dabei konkret unterstützen, Wissen und Nachhaltigkeitskompetenzen in der Praxis zu fördern“, so Katharina Knoll, Leiterin des DNWE-Regionalforums Frankfurt und Vorstandsmitglied.