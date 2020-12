REWE Group erwirbt sieben Standorte für Eigenimmobilien von REWE und PENNY / Zukunftsfähige Märkte-Paket kostet mittleren zweistelligen Millionenbetrag

Köln (ots) - Die REWE Group hat soeben von einem Investor sieben etablierte

Einzelhandelsstandorte für einen mittleren zweistelligen Millionen-Betrag

erworben. Die Gesamtverkaufsfläche der Märkte in Velbert, Schwerte, Delligsen

und Gotha (REWE) sowie in Sachsenhagen, Töging und Tönisvorst (PENNY) liegt bei

rund 12.000 Quadratmeter. Mit der Transkation untermauert die REWE Group ihre

Strategie, entweder Standorte, für die es keine Projektpartner gibt, in

Eigenregie zu entwickeln oder aber als direkter Käufer zukunftsfähiger Standorte

aufzutreten.



"Bei neuen Flächen agieren wir unverändert in erster Linie als Mieter. Bereits

seit mehreren Jahren sehen wir aber auch in der Eigenentwicklung und vor allem

dem direkten Eigenerwerb ein probates Mittel, potentialstarke Standorte für die

Zukunft abzusichern. Die REWE Group ist vermutlich das einzige

Handelsunternehmen, das Formate für Märkte von 500 Quadratmetern bis 5.000

Quadratmeter erfolgreich betreiben kann und entsprechend auch eine solche

Bandbreite an Flächen nachfragt", so Stephan Koof, Leiter

Expansion/Immobilienmanagement REWE und Penny National. "Die sieben Standorte

passen ideal in unser Portfolio, haben sich über Jahre erfolgreich etabliert und

sind auf lange Sicht zukunftsfähig", so Koof weiter.







