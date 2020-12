Springer stellt 70 Mitarbeiter für 'Bild'-Live-Strategie ein

BERLIN (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Axel Springer will für den laufenden Ausbau der Live-Video-Strategie bei seiner stärksten journalistischen Marke "Bild" 70 weitere Mitarbeiter einstellen. 22 Millionen Euro werden für die Jobs und in den Ausbau des Programms investiert, wie das Medienhaus am Freitag auf Twitter mitteilte. Ein "Bild"-Sprecher bestätigte die Investitionen am Standort Berlin, dem Hauptsitz des Konzerns. Die Jobs sollen von Moderation, Reporter bis hin zu Programmplanung und Produktion reichen. Ein Zeitpunkt, bis wann die 70 Stellen besetzt sein sollen, wurde nicht genannt.

Die 22 Millionen Euro zählen den Angaben zufolge zu der Ankündigung des Konzerns aus dem Herbst 2019, Millionenbeträge in Projekte bei seinen Marken "Bild" und "Welt" investieren zu wollen. Damals hieß es: In den drei Folgejahren sollen insgesamt mehr als 100 Millionen Euro vor allem in eine Live-Video-Strategie von "Bild" fließen. Für die Marke "Bild" arbeiten derzeit den Angaben zufolge 500 Reporter für alle journalistischen Ausspielwege./rin/DP/eas