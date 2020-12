FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seinen Höhenflug fortgesetzt. Im Mittagshandel stieg der Euro bis auf 1,2178 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit April 2018. Am Morgen hatte er noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2151 Dollar festgesetzt.

Am Freitag wurde der Euro durch Konjunkturdaten aus Deutschland gestützt. Die Auftragseingänge der Industrie überraschten im Oktober klar positiv. Zudem wurde das Niveau vor der Corona-Pandemie im Februar wieder leicht überschritten. "In der Industrie läuft es wieder", erklärte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg.