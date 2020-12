Neuer SKODA OCTAVIA iV mit Plug-in-Hybridantrieb startet ab sofort ab 36.009 Euro (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - OCTAVIA iV jetzt auch als Ambition-Variante; serienmäßig

mit Abbiegeassistent



- Käufer erhalten das Plug-in-Hybridmodell OCTAVIA iV inklusive 16 Prozent MwSt.

ab 36.009 Euro, Kombiversion ab 36.691 Euro



- Kunden profitieren dank Innovationsprämie von bis zu 7.110 Euro Ersparnis





- OCTAVIA iV erzielt einen kombinierten Verbrauch von 1,5 bis 1,2 l/100 km(Stromverbrauch 11,6 bis 11,1 kWh/100 km) bei CO2-Emissionen von 34 bis 28 g/kmSKODA erweitert das Angebot des Plug-in-Hybridmodells OCTAVIA iV* um dieAusstattungslinie Ambition. Kunden erhalten den elektrifizierten Bestseller alsLimousine schon für 36.009 Euro inklusive 16 Prozent MwSt., die Kombiversionbeginnt bei 36.691 Euro. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie der zubeantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 28.899 Eurobeziehungsweise 29.581 Euro.Der SKODA OCTAVIA iV Ambition verfügt serienmäßig über den Frontradarassistenteninklusive City-Notbremsfunktion sowie Personen- und Radfahrererkennung,Regensensor und Fahrlichtassistent inklusive Coming- and Leaving-Home-Funktion.Ebenso zur Ausstattung zählen 18-Zoll-Leichtmetallfegen im Design Perseusglanzgedreht, Fahrprofilauswahl, die Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic undParksensoren hinten. Das Lederlenkrad besitzt Multifunktionstasten undSchaltwippen für das Direktschaltgetriebe (DSG). Zum Lieferumfang gehören auchdas Musiksystem Bolero mit 10-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtungund die Konnektivitätstechnologie SmartLink, letztere bietet auch kabelloseVerbindungen via Wireless SmartLink. Ein Highlight ist das digitaleKombiinstrument: Das 10,2 Zoll große Display zeigt wichtige Fahrdaten wie zumBeispiel die aktuelle Geschwindigkeit an. Zudem rüstet SKODA den OCTAVIA iV mitdem neuen Abbiegeassistenten aus. Das System stellt eine Erweiterung desFrontradarassistenten dar und warnt beim Linksabbiegen an Kreuzungen den Fahrerfrühzeitig vor Gegenverkehr. Im Notfall kann der Abbiegeassistent das Fahrzeugsogar automatisch stoppen.Im OCTAVIA iV 1,4 TSI bündeln ein 110 kW (150 PS) starkerTurbo-Benzindirekteinspritzer und ein Elektromotor ihre Power zu einerSystemleistung von 150 kW (204 PS). Die Bedienung des 6-Gang-DSG erfolgt mittelsShift-by-Wire-Technologie elektronisch. Als Plug-in-Hybrid fährt der OCTAVIAbesonders effizient: Der kombinierte Verbrauch beträgt 1,5 bis 1,2 Liter/100 km(Stromverbrauch 11,6 bis 11,1 kWh/100 km) bei sehr niedrigen CO2-Emissionen von34 bis 28 g/km nach NEFZ-Norm.Der OCTAVIA iV verfügt über eine Lithium-Ionen-Hochspannungs-Batterie mit einerKapazität von 37 Ah und einem Energiegehalt von 13 kWh. Sie ermöglicht eine rein