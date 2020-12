Neue Philips HearLink Hörgerätefamilie mit künstlicher Intelligenz verbessert Sprachverstehen deutlich (FOTO)

Berlin (ots) - Willkommen in einer neuen Ära der Sound Technologie. Die neuen

Philips HearLink Hörgeräte helfen Menschen, sich mit den Menschen in ihrerUmgebung zu verbindenDie Nutzung künstlicher Intelligenz für die Klangverarbeitung und dasSprachverstehen, insbesondere in lauten Umgebungen, ist ein Quantensprung in derHörgerätetechnologie. Denn Philips HearLink Hörgeräte werden nicht länger durchdie bisher geltenden fixen Regeln der digitalen Klangtechnologie gebremst,sondern wurden mit einer AI Sound Technologie ausgestattet, die Wissenhinsichtlich der Klangverarbeitung aufbaut und immer weiter dazulernt. Auf dieseWeise wird insbesondere das Sprachverstehen in lauten Umgebungen kontinuierlichverbessert. Dank der AI Sound Technologie arbeiten Philips HearLink Hörgeräte imtäglichen Leben noch besser, denn sie verhalten sich in Alltagssituationeneffektiver und viel flexibler, insbesondere in geräuschvollen Umgebungen. Somachen Unterhaltungen mit anderen Menschen wieder mehr Spaß, egal, was um sieherum passiert.Verbindung zur Welt - Philips arbeitet mit smarten GerätenPhilips HearLink Hörgeräte verbinden Nutzer mit buchstäblich jedem smarten Gerätdes täglichen Lebens. Dank der 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy Technologie (BLE)werden Klänge direkt vom iPhone® und jetzt neu auch von modernen Android(TM)Smartphones* gestreamt und machen klassisches Telefonieren, Videotelefonierenoder Musikhören aufgrund der hervorragenden Sprach- und Klangqualität zu einemechten Erlebnis. So können Menschen, unabhängig von der Distanz, anderen weiterentfernten Menschen zuhören und mit ihnen in Verbindung bleiben. Neben derdirekten Anbindung an den Fernseher, schöpfen die Philips HearLink Hörgerätezusätzlich alle Vorteile aus dem Zusammenspiel mit zahlreichen smarteninternetfähigen Geräten."Die AI Sound Technologie in den neuen Philips HearLink Hörgeräten ist derTreiber, um Sprache in lauten Umgebungen verständlicher zu machen. SelbstUnterhaltungen in geräuschvollen Alltagssituationen, wie auf einem lautenSpielplatz oder in einem belebten Café, lassen sich wieder ungezwungengenießen", sagt Søren Skjærbæk, Vice President Demant. "Für das Wohlbefinden unddas allgemeine Glück des Menschen ist es wichtig, sozial aktiv zu bleiben, mitder Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben und am Arbeitsplatz erfolgreichzu sein. Philips HearLink Hörgeräte sind modernste Hörgeräte, die Menschen dabeiunterstützen, sich zu engagieren und einzubringen. So genießen sie eingrenzenloses Hörerlebnis, wo immer sie sind und was immer sie hören."Informationen zu Philips Hearing Solutions und zur Verfügbarkeit finden Siehier: http://www.hearingsolutions.philips.com/de-de