Die HENSOLDT AG steigt in den SDAX auf

Taufkirchen, 4. Dezember 2020 - Die HENSOLDT AG ("HENSOLDT") wird am 21. Dezember 2020 in den SDAX, den Small-Cap-Index der Frankfurter Wertpapierbörse, aufgenommen. Das gab die Deutsche Börse gestern Abend bekannt.

Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender der HENSOLDT AG, sagte: "Es freut uns sehr, dass wir nur wenige Monate nach unserem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse in die SDAX-Familie aufgenommen werden. Der Aufstieg in den Index ist ein tolles Zeugnis für unseren erfolgreichen Wachstumskurs. Zudem gewinnen wir an Sichtbarkeit an den globalen Kapitalmärkten und stärken damit weiter unser Profil als börsennotiertes Unternehmen."

Seit dem erfolgreichen Börsengang am 25. September 2020 werden die Aktien von HENSOLDT im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol HAG, der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) HAG000 und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000HAG0005 gehandelt.

Der SDAX besteht aus 70 Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und rangiert hinsichtlich Marktkapitalisierung und Handelsvolumen direkt unter den MDAX-Werten.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein Pionier der Technologie und Innovation im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik mit einer mehr als 150-jährigen Geschichte und Vorgängerunternehmen wie Carl Zeiss Zeiss, Airbus, Dornier, Messerschmitt und Telefunken. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München ist ein deutscher Champion mit strategischen Führungspositionen auf dem Gebiet von Sensorlösungen für Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungs-anwendungen. HENSOLDT entwickelt auf der Basis innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cyber-Sicherheit neue Produkte zur Bekämpfung vielfältiger Bedrohungen. Mit mehr als 5.500 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2019 einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro.

www.hensoldt.net

Pressekontakt HENSOLDT

Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823

joachim.schranzhofer@hensoldt.net

04.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: HENSOLDT AG Willy-Messerschmitt-Straße 3 82024 Taufkirchen Deutschland Telefon: 089 515 18 - 0 E-Mail: info@hensoldt.net Internet: www.hensoldt.net ISIN: DE000HAG0005 WKN: HAG000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1152915

Notierung vorgesehen / Designated to be listed;

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1152915 04.12.2020