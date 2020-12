Anlegerverlag Cancom SE, war das erst der Anfang? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.12.2020, 13:30 | 35 | 0 | 0 04.12.2020, 13:30 | Foto: www.anlegerverlag.de Was heute bei Cancom SE los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund drei Prozent. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen? Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zwei Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 47,04 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen. Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Anleger, die bei Cancom SE steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen. Fazit: Wie geht es bei Cancom SE jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



