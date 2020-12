Selskabsmeddelelse nr. 6/2020

________________________________________________

Opdatering af Aftale om Overtagelse

af Forretningsaktiviteter i Vietnam

_______________________________________________

04. december 2020









Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 4/2020 udsendt af Erria A/S (” Erria ”) pr. 8. juni 2020 angående Errias overtagelse af forretningsaktiviteterne i det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam JSC (” Mermaid ”), kan Erria oplyse, at implementeringen af forretningsaktiviteterne skrider frem. Selve overtagelsesdatoen må dog forventes at finde sted i første eller andet kvartal af 2021 pga. forsinkelser i myndighedernes behandling af dokumentationen vedr. overtagelsen.

Forsinkelsen skyldes særligt bl.a. den lokale COVID19-situation samt omfattende og tidskrævende udarbejdelse og indlevering af relevant dokumentation til myndighederne, der af Errias juridiske rådgivere ikke vurderes usædvanlige i denne type transaktioner.

Forsinkelsen vil ikke påvirke Errias forventede resultater for 2020.

For yderligere oplysninger om Mermaid eller overtagelsen, kontakt venligst CEO Henrik N. Andersen på telefon 3336 4400.













Headquartered in Denmark, Erria A/S is an international marine and logistics services company with operations in Denmark, Vietnam, Ghana and Venezuela. With nearly 250 employees and associates across the world, the Erria Group every day serves the needs of container shipping companies, ship owners and several other actors in the shipping and logistics sector. The Erria A/S stock is traded at the NASDAQ First North platform in Copenhagen, Denmark (Bloomberg code: ERRI:DC – ISIN: DK0060101483).

















Certified Adviser

Norden CEF ApS

John Norden

Kongevejen 365

2840 Holte

Denmark

+45 2072 0200