Seoul verschärft wegen Corona die Beschränkungen für die Bürger

SEOUL (dpa-AFX) - Supermärkte, Kaufhäuser, Kinos, Freizeitparks und weitere Einrichtungen müssen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wegen der steigenden Anzahl Corona-Infektionen früher ihre Türen schließen als gewöhnlich. Der geschäftsführende Bürgermeister der Zehn-Millionen-Metropole, Seo Jeong Hyup, kündigte am Freitag eine Verschärfung der coronabedingten Beschränkungen an. Die Anordnung trete am Samstag in Kraft und gelte zwei Wochen.

Die Stadtregierung habe entschieden, Seoul müsse "nach 21 Uhr zum Stillstand kommen", hieß es in einer Mitteilung. Die Stadt versuche damit, die "derzeit ernste Covid-19-Situation" zu bewältigen. Die Anordnung betrifft auch Internetcafés und Friseure sowie Schönheitssalons. Sie dürfen ab 5 Uhr morgens wieder öffnen.

Öffentliche Einrichtungen einschließlich Museen, Galerien, Büchereien und Konzerthallen sollen vorläufig ganztags geschlossen werden. Das galt bisher bereits für Nachtclubs und Bars. Der Einsatz von Linienbussen und U-Bahnen soll in den nächsten Tagen von 21 Uhr an um 30 Prozent reduziert werden.

Seoul meldete am Freitag, dass am Vortag 295 Infektionsfälle erfasst worden seien - ein für die Stadt im Vergleich zu den Monaten zuvor hoher Tageswert. Im ganzen Land stieg die Zahl erstmals seit neun Monaten auf mehr als 600 pro Tag. Die Gesamtzahl in dem 52-Millionen-Land kletterte auf mehr als mehr als 36 000. Die Behörden sprechen von einer dritten Infektionswelle. Südkorea kam bisher ohne Lockdown aus./dg/DP/jha