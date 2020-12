ESG – welche Trends gibt es bei Schwellenländeranleihen in Zukunft?

Finanzierung der Zukunft

Der Entwicklungsbedarf der Schwellenländer in Sachen Nachhaltigkeit ist immens. Ihre intern erwirtschafteten Mittel reichen derzeit nicht aus, um diesen Bedarf zu decken. Eine multilaterale Unterstützung in Form von günstig ausgestalteten Krediten ist nach wie vor förderlich. Letztlich müssen die Schwellenländer jedoch Wege finden, um Zugang zum umfangreichen Pool an Privatkapital zu erhalten und die Lücke zu schließen. Hier kann der junge, aber rasch wachsende Markt nachhaltiger Anleihen eine wichtige Rolle spielen.

Nachhaltige Anleihen – wichtige Hintergrundinformationen