Börsenneuling fashionette hat Eckdaten für die Entwicklung während der Cyber Week und im November 2020 vorgelegt. Es seien neue Rekorde beim Bestellvolumen erzielt worden meldet das Unternehmen am Freitag. Vor allem deutliches Plus bei der Nuekundenzahl von 93 Prozent sei der Treiber des Rekordbestellvolumens gewesen, so fashionette in der heutigen Mitteilung. Das Bestellvolumen sei im vergangenen Monat um 44 Prozent ...