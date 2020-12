Berliner Effektengesellschaft AG: Weiteres Vorstandsmitglied bestellt

Weiteres Vorstandsmitglied bestellt



Der Aufsichtsrat der Berliner Effektengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Max Timm mit Wirkung zum 01.01.2021 für vier Jahre zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt.

Max Timm, geb. 18.11.1995, Wohnsitz London, führt nach dem abgeschlossenen Studium "Business Management" am King's College, London, seit dem 30.06.2017 als geschäftsführender Gesellschafter die Investments der H.T.B. Unternehmensbeteiligungen GmbH, die derzeit 29,8 % der Aktien an der Berliner Effektengesellschaft AG hält. Daneben führt er seit dem Jahr 2019 als alleiniger Geschäftsführer die MTL & Co. Holdings Ltd., London, einer Tochtergesellschaft der H.T.B. GmbH.

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 - 890 21-145

Telefax: 030 - 890 21-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

04.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 890 21-100 Fax: 030 - 890 21-199 E-Mail: info@effektengesellschaft.de Internet: www.effektengesellschaft.de ISIN: DE0005221303 WKN: 522130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1152938

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1152938 04.12.2020