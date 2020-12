PGIM Insights: Wachstums-Alpha in Schwellenländern ausnutzen

In den letzten Jahren sind viele Anleger möglicherweise aber von den schwachen Ergebnissen ihrer Allokationen in Schwellenländern enttäuscht gewesen. Anlagen in Unternehmen aus den Schwellenländern, die ein starkes langfristiges Wachstum verzeichnen, können mit der Zeit ein beachtliches Alpha generieren, und wir sind davon überzeugt, dass sich dieses Alpha am besten ausnutzen lässt, wenn Anleger den Fokus auf das strukturelle Wachstum legen, das in ausgewählten Unternehmen aus Schwellenländern latent vorhanden ist.

Wir beurteilen die Entwicklung des Wachstums in den Schwellenändern weiterhin als gut, und die Diskrepanz, die einige Anleger feststellen, könnte an den Indizes und an Anlagenansätzen mit niedrigem Tracking Error liegen, die grundlegende Veränderungen der Wachstumsdynamik in den Schwellenländern nur recht langsam abbilden. Da in den meisten standardmäßigen Indizes für die Schwellenländer Unternehmen mit einem dynamischen, langfristigen Wachstum unterrepräsentiert sind, sollten Portfolios nach unserer Auffassung am besten ohne Rücksicht auf die Indexgewichtungen bestimmter geografischer Regionen und Sektoren zusammengestellt werden.

Lesen Sie das Whitepaper dazu.