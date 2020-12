Seite 2 ► Seite 1 von 5

Köln (ots) -- Sondermodell auf Basis des Ford Fiesta ST mit adaptierbaren Stoßdämpfern undbesonders leichten 18-Zoll-Rädern- Sportfahrwerk von Ford Performance-Spezialisten auf Nürburgring-Nordschleifeabgestimmt - Quaife-Differenzialsperre auf Wunsch lieferbar- Fiesta ST Edition geht ausschließlich als Dreitürer, mit exklusiver Lackierungin Nitro-Blau sowie mit hochglänzend schwarzen Applikationen an den Start- Neues Ford Performance-Sportlenkrad mit separater Taste für "Sport"-Modus,Außenspiegel mit "ST"-Bodenprojektion vor den TürenJetzt wird der rasante Ford Fiesta ST* noch schärfer: Ford präsentiert eineST-Edition seines vielfach preisgekrönten Kompaktsportlers, die ihn in einveritables "Track Tool" für engagierte Ausflüge auf abgesperrte Rundkurseverwandelt. Das von Ford Performance entwickelte limitierte Sondermodell der inKöln-Niehl produzierten Erfolgsbaureihe eilt dank eines auf der Nordschleife desNürburgrings entwickelten, in Zug- und Druckstufe einstellbarenEdelstahl-Gewindefahrwerks mit drei verschiedenen Fahrprogrammen nochmalsambitionierter durch die Kurven. Auf Wunsch steht auch ein mechanischesSperrdifferenzial von Quaife für die angetriebenen Vorderräder zur Verfügung.Für mächtig Vortrieb sorgt weiterhin der 1,5 Liter große FordEcoBoost-Dreizylinder mit 147 kW (200 PS)*. Er beschleunigt den agilsten FordFiesta ST aller Zeiten in 6,5 Sekunden auf 100 km/h und ermöglicht eineHöchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Die Ford Fiesta ST Edition ist ab sofortbestellbar und kostet ab 32.000 Euro.Die ausschließlich dreitürige ST-Edition steht serienmäßig auf druckgewalzten,im Vergleich zum Ford Fiesta ST rund zwei Kilogramm leichteren18-Zoll-Leichtmetallrädern im 10-Speichen-Design und fällt durch ihre exklusiveLackierung in Nitro-Blau sowie hochglänzend schwarz abgesetzteKarosserie-Elemente auf. Im Innenraum setzt sich die ST-Edition mit besonderenApplikationen im Kohlefaser-Carbon-Look, blauen Ziernähten und einem neuen FordPerformance-Sportlenkrad ab, das über eine separate Taste den direkten Wechselauf den "Sport"-Fahrmodus ermöglicht."Dass der Ford Fiesta ST unter den sportlichen Kleinwagen mit seiner Agilitätherausragt, ist bekannt. Mit dem einstellbaren Fahrwerk lassen sich dieHandling-Eigenschaften nun gezielt optimieren", betont Stefan Münzinger, ManagerFord Performance in Europa. "Druckstufe und Zugstufe sowie die Fahrhöhen - unddamit die Bodenfreiheit - können unabhängig voneinander eingestellt werden.Damit kann das Fahrerlebnis den individuellen Wünschen beziehungsweise dem