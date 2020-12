SKODA AUTO erweitert seine Connectivity-Dienste um standortbasierte Angebote (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - SKODA Fahrer erhalten jetzt standortbasiert und direkt

im Fahrzeug attraktive Angebote zahlreicher Partnerfirmen



- Neuer Service startet in Tschechien und läuft anschließend auch in weiteren

Märkten an



SKODA AUTO ergänzt seine umfangreichen Connectivity-Dienste um einen weiteren

attraktiven Service: Ab jetzt können Fahrer mehrerer SKODA Modellreihen über das

Infotainmentsystem zunächst in Tschechien und anschließend auch auf weiteren

Märkten attraktive standortbasierte Angebote nutzen.





Die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern entwickelten Services passenjeweils zum Tagesablauf des Nutzers, zur aktuellen Position des Fahrzeugs oderzur derzeitigen Fahrsituation. So zeigt das Infotainmentsystem vor einem nötigenTankstopp Tankstellen in der Nähe ebenso an wie individuelle Rabatte. Nach demgleichen Prinzip erhalten SKODA Fahrer künftig auch in Supermärkten oder Hotels,in Restaurants oder bei der Autowäsche sowie bei zahlreichen weiteren Partnernattraktive Sonderkonditionen.Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO, betont: "Als Simply CleverCompany für beste Mobilitätslösungen setzen wir auch bei unseren neuenstandortbasierten Services auf maximale Kundenorientierung. Wir kooperieren vonAnfang an mit zahlreichen attraktiven Partnern, um unseren Kunden direkt zumLaunch eine große Bandbreite an individuell passgenauen, lokalen Angeboten zubieten und auf diese Weise die optimale User Experience zu garantieren. Über dieNutzung von Daten und die Kombination mit interessanten Angeboten bieten wireinen weiteren attraktiven digitalen Service für unsere Kunden."Sebastian Lasek, Leiter Connectivity bei SKODA AUTO, ergänzt: "Unseren neuenMarketplace für standortbasierte Angebote haben wir bei SKODA eigenständig agilentwickelt. Er zeigt in beeindruckender Weise, welche innovativen Services wirunseren Kunden im Connectivity-Bereich schon heute ermöglichen können, wenn wirdie bestehenden technischen Möglichkeiten voll ausnutzen und cleverkombinieren."Die Marketplace WebApp präsentiert spezielle Angebote und Rabatte für alle SKODAKunden und läuft auf dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Wenn beispielsweisegetankt werden muss, erscheinen auf dem Display spezielle Angebote an dernächstgelegenen Partner-Tankstelle. Die Angebote lassen sich über dasZentraldisplay des Fahrzeugs annehmen, die Routenführung übernimmt dasNavigationssystem. Auf dem Smartphone geht in der Zwischenzeit eine E-Mail miteinem Barcode oder einem QR-Code ein. In den Betrieben der jeweiligenPartnerfirmen scannt die Bedienung diesen Code beim Bezahlen und rechnet dasjeweilige Aktionsangebot an.