Gewerkschaft fordert mehr Lohn und Flexibilität für Schornsteinfeger

ERFURT (dpa-AFX) - Mehr Geld und flexiblere Arbeitszeiten für seine Zunft mit der schwarzen Arbeitskluft fordert der Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger (ZDS) in den laufenden Tarifverhandlungen. "Wir versuchen bis Jahresende einen Bundestarifvertrag auf den Weg zu bringen," sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft, Daniel Fürst, am Freitag in Erfurt. Eine Kernforderung sei eine Lohnerhöhung von 6,5 Prozent. Das entspreche je nach tariflicher Eingruppierung einem monatlichen Plus beim Bruttoentgelt von etwa 160 bis 200 Euro. Zudem solle angestellten Schornsteinfegern mehr Flexibilität bei der Einteilung ihrer Arbeitszeit zugestanden werden.

In beiden Punkten sei mit dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks noch keine Einigung erreicht worden. Ein nächster Verhandlungstermin sei für Montag geplant. Mit einer im Internet übertragenen "Online-Mahnwache" mit Redebeiträgen wollte die Gewerkschaft am Freitag ihren Forderungen Nachdruck verleihen.