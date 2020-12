SolarWinds präsentiert die neuesten Updates der Orion-Plattform auf der GITEX-Technologiewoche 2020

SolarWinds (NYSE:SWI), ein führender Anbieter von leistungsstarker und erschwinglicher IT-Management-Software, kündigte heute seine Teilnahme an der GITEX Technology Week vom 6. bis 10. Dezember 2020 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, an. SolarWinds wird auf der GISEC durch einen seiner wichtigsten Partner, Spire, am Stand H7-D40 vertreten sein und über die virtuelle Veranstaltungsplattform GITEX 2020 online ausstellen. Das Unternehmen, das im Mai 2019 die Auszeichnung von Gartner Peer Insights „Customer‘s Choice“ für Netzwerkleistungsüberwachung und -diagnose erhalten hat,, wird die neuesten Aktualisierungen seiner SolarWinds-Orion-Plattform ausstellen.

Zu den Hauptvorteilen der SolarWinds-Orion-Plattform gehören die zentralisierte Überwachung und Verwaltung des gesamten IT-Stacks eines Unternehmens, von der Infrastruktur bis hin zu den Anwendungen, sowie die skalierbare Architektur, die sich über physische, virtualisierte und Cloud-IT-Umgebungen erstreckt. Zusätzlich zu der Möglichkeit, vor Ort, in virtualisierten Umgebungen und in Microsoft Azure eingesetzt zu werden, bietet die Orion-Plattform ein einfaches, sicheres und integriertes Erlebnis.

Unternehmen im Nahen Osten und in Nordafrika entwickeln ihre IT-Systeme ständig weiter, um den Anforderungen der Unterstützung von Mitarbeitern an entfernten Standorten – auch nach einer Pandemie – gerecht zu werden, und die Prozessautomatisierung wird eine entscheidende Waffe in ihrem Arsenal sein. Eine große Herausforderung für die Unternehmen in den kommenden Monaten wird es sein, ihre IT-Systeme kostengünstig auf den neuesten Stand zu bringen, damit sie langfristig in der Lage sind, Fernzugriff und Heimarbeitsinitiativen zu ermöglichen.

„Organisationen aller Größen haben komplexe IT-Umgebungen, die die Verwaltung der IT zu einer Herausforderung machen. Wir entwerfen unsere Produkte so, dass sie leistungsstark und einfach zu bedienen sind, und viele basieren auf einer gemeinsamen Technologieplattform, der SolarWinds-Orion-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, unsere Produkte individuell zu implementieren und bei Bedarf zu wachsen. Sie sind hoch skalierbar, und unsere integrierten Netzwerk- und Systemleistungsdaten werden aus mehreren Teilen des Technologiestacks kombiniert, um eine einzige, einheitliche, anwendungszentrierte Ansicht und Erfahrung zu bieten“, erklärte Sascha Giese, SolarWinds Head Geek.