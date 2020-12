WIESBADEN - Die Erholung der deutschen Industrie von dem schweren Corona-Einbruch schreitet voran. Im Oktober überschritt der Auftragseingang erstmals das Niveau vor der Krise, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit baut sich ein Gegengewicht zum Dienstleistungssektor auf, der stark unter den neuen Corona-Beschränkungen leidet und die Gesamtwirtschaft belastet.

WASHINGTON - Trotz steigender Corona-Zahlen und neuer Kontaktbeschränkungen in weiten Teilen des Landes ist die US-Arbeitslosenquote im November erneut gesunken. Die Quote fiel von 6,9 Prozent im Vormonat auf 6,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Allerdings fiel der Jobaufbau den Angaben des Ministeriums zufolge mit 245 000 neuen Stellen viel geringer aus als erwartet.

USA: Industrieaufträge steigen stärker als erwartet



WASHINGTON - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Die Betriebe erhielten 1,0 Prozent mehr Bestellungen als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 0,8 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Britisches Impfprogramm soll am Dienstag starten

LONDON - Nachdem die ersten Impfdosen in Großbritannien eingetroffen sind, will der britische Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) an diesem Dienstag mit dem Impfen beginnen. Das sagte NHS-Providers-Geschäftsführer Chris Hopson am Freitag im BBC-Fernsehen. Premierminister Boris Johnson sprach von der größten Massenimpfung in der Geschichte Großbritanniens.

ifo-Umfrage: Viele Ost-Unternehmen in Existenznot



DRESDEN - In der Corona-Pandemie sieht sich einer Umfrage des ifo-Instituts zufolge etwa jedes fünfte Unternehmen in Ostdeutschland in seiner Existenz bedroht. Damit liege der Anteil höher als in Deutschland insgesamt, sagte Joachim Ragnitz von der ifo-Niederlassung in Dresden am Freitag. Im bundesweiten Schnitt gaben demnach rund 15 Prozent der befragten Unternehmen an, Existenzsorgen zu haben. "Die Gefahr einer Pleitewelle im Osten ist noch längst nicht gebannt", sagte Ragnitz.