Finanzen für Frauen | Comgest-Expertin zu nachhaltiger Geldanlage

Das Thema nachhaltige Geldanlage durch Beachtung von ESG-Faktoren (Environmental Social Governance) ist bei Vermögensverwaltern in der Breite angekommen. Laut dem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), hinter dem 170 Banken, Fondsgesellschaften und andere Finanzdienstleister aus dem deutschsprachigen Raum stehen, waren 2019 in Österreich schon mehr als 29 Milliarden Euro in nachhaltigen Investmentfonds und Mandaten veranlagt, 39 Prozent mehr als im Jahr davor. Laut dem EU-Aktionsplan für nachhaltiges Finanzwesen aus dem Jahr 2018 müssen Vermögensberater oder Versicherungsmakler und -agenten, die Anlageprodukte verkaufen, im Kundengespräch künftig verpflichtend die Nachhaltigkeitsbedürfnisse ihrer Kunden ermitteln. Der Aktionsplan folgt dem Pariser Klimaabkommen 2015 und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Von einer Nische in der Anlageberatung kann also kaum mehr die Rede sein.

