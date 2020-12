Mary Kay Inc. erweitert die Partnerschaft mit The Nature Conservancy zum weltweiten Schutz von Wasserstraßen

Im vergangenen Jahr gab Mary Kay Inc., ein Unternehmen, das international führend auf dem Gebiet der unternehmerischen und sozialen Verantwortung ist, bekannt, dass sich das Unternehmen mit The Nature Conservancy zusammengeschlossen hat, um die Fischerei in Texas und den Golf von Mexiko zu schützen. Mary Kay ist stolz darauf, bekanntzugeben, dass das Unternehmen diese Partnerschaft mit The Nature Conservancy ausgeweitet hat, um die Wasserwege – und die dort heimischen Tierarten – auf der ganzen Welt zu schützen.

