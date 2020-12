^ DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Börsengang home24 SE: home24 SE Tochterunternehmen Mobly S.A. bereitet Börsengang in Brasilien vor

Berlin - home24 SE ("home24", die "Gesellschaft") bereitet den Börsengang ihres brasilianischen Tochterunternehmens Mobly S.A. vor.

home24 betreibt das Geschäft auf dem brasilianischen Markt unter der Marke Mobly durch ihre Tochtergesellschaft Mobly S.A. und deren operative Tochtergesellschaften Mobly Comércio Varejista Ltda. sowie Mobly Hub Transportadora Ltda.



Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute entschieden, eine Notiz der Aktien der Mobly S.A. im Novo Mercado von B3 (vormalig Wertpapierbörse von Sao Paulo), Brasilien, im kommenden Jahr anzustreben, sofern die Marktbedingungen für einen Börsengang anhaltend günstig sind. Im Laufe des heutigen Tages soll der erste Entwurf eines Wertpapierprospekts bei der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde (Comissão de Valores Mobiliário) eingereicht werden.



Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang würden insbesondere zur Stärkung der Wachstumsstrategie des brasilianischen Geschäfts der Gesellschaft eingesetzt werden.



Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer

Ansprechpartner:

Philipp Steinhäuser, ir@home24.de



Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



Diese Mitteilung wird gemäß den anwendbaren Wertpapiervorschriften nur zu Informationszwecken veröffentlicht und darf unter keinen Umständen als Anlageempfehlung, Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere von Mobly, einschließlich der Aktien von Mobly, ausgelegt werden.



Im Falle eines Börsengangs wurden und werden die Aktien der Mobly S.A. nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind in den Vereinigten Staaten registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit.



