Rackspace Technology erhält AWS-Kompetenzstufe „AWS Travel and Hospitality Competency“

Die Auszeichnung, die durch den Erwerb von Onica durch Rackspace Technology möglich wurde, bestätigt, dass das Unternehmen fundierte Erfahrungen in der Unterstützung von Kunden bei ihrer Unternehmenstransformation bewiesen hat, von der betrieblichen Effizienz hinter den Kulissen bis hin zu gästebezogenen Kundenerlebnissen. Die Einführung von AWS Travel and Hospitality Competency kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Branche, da die Kunden angesichts der einzigartigen Herausforderungen durch COVID-19 verstärkt Innovationen einführen wollen.

SAN ANTONIO, Dec. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Cloud-Diensten, hat heute bekanntgegeben, dass er den Status Amazon Web Services (AWS) Travel and Hospitality Competency erhalten hat.

Der globale AWS-Ansatz für das Reise- und Gastgewerbe hilft Unternehmen jeder Größe und Sparte agil zu bleiben und Innovationen zu beschleunigen – von Fluggesellschaften, Flughäfen und Landtransport über Reisedienstleistungen, Restaurants, Hotelgewerbe, Veranstaltungsorte und Kasinos bis hin zu Kreuzfahrtlinien und Technologieanbietern.

Rackspace Technology ermöglicht Transformation durch cloud-native Innovationen für Unternehmen im Reise- und Gastgewerbe. Durch Nutzung von Zukunftstechnologien können Unternehmen im Reise- und Gastgewerbe das Kundenverhalten besser vorhersagen, Prozesse optimieren und im Zuge der Unternehmensmodernisierung maßgeschneiderte Erlebnisse bieten.

„Als führender Anbieter von Cloud-Lösungen unterstützt Rackspace Technology eine breite Palette von Unternehmen im Reise- und Gastgewerbe dabei, wichtige Cloud-Technologien wie IoT und Datenanalyse für stetige Innovation und ein besseres Kundenerlebnis zu nutzen“, so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology. „Wir sind stolz darauf, als einer der ersten AWS-Partner anerkannt zu werden, der die AWS Travel and Hospitality Competency erreicht hat, und werden die Transformationsprozesse in der Branche weiter vorantreiben.“

AWS hat AWS Travel and Hospitality Competency eingeführt, um Kunden bei der Suche nach hochspezialisierten AWS-Partnern zu unterstützen und die Identifizierung und Validierung von Branchenführern mit nachweisbarem Kundenerfolg und technischem Know-how zu erleichtern. Durch das Erreichen von AWS Travel and Hospitality Competency wird Rackspace Technology als AWS-Partner mit fundiertem Fachwissen in einer oder mehreren der folgenden Kategorien hervorgehoben: Data 360, digitale Kundeninteraktion, Smart Assets, Kernanwendungen im Reise- und Gastgewerbe sowie Beratungsdienstleistungen für strategische Beratung und Bereitstellungsservices